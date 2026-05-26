Il modello USA funziona e vince a Roma | il Rome City è in Serie C

Notizia in breve

Il Rome City Institute, che combina studi e sport, ha vinto il campionato d’eccellenza di calcio femminile, qualificandosi così alla Serie C. La formazione, nata con l’obiettivo di integrare studio e attività sportiva di alto livello, ha ottenuto il risultato attraverso la vittoria nel torneo regionale. La squadra si prepara ora a competere nella categoria superiore, segnando un passo importante per il progetto che unisce formazione accademica e sportiva.