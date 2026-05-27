Romano minacce e coltello contro l’ex compagna | arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Romano di Lombardia dopo aver minacciato e aggredito l’ex compagna convivente, anche con un coltello da cucina. La donna ha riferito di aver subito minacce e attacchi fisici, e l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato in seguito alle segnalazioni di violenza domestica. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

Romano di Lombardia. Minacce e aggressioni nei confronti dell’ ex compagna convivente, anche con l’utilizzo di un coltello da cucina. È l’accusa che ha portato all’arresto di un 32enne residente in zona, fermato nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio dai carabinieri della stazione di Romano di Lombardia per maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei militari è scattato intorno alle 2.30 dopo una chiamata di emergenza al 112 partita dall’abitazione della coppia. La comunicazione si è interrotta improvvisamente, ma dalla centrale operativa della Compagnia di Treviglio gli operatori avrebbero comunque percepito urla, rumori compatibili con una lite in corso e richieste di aiuto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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PICCHIA E MINACCIA LA COMPAGNA CON UN COLTELLO, ARRESTATO UN 33ENNE | 10/01/2026

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