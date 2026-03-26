Milano arrestato stalker 40enne | minacce e violenze contro la ex compagna

A Milano, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di aver perseguitato l’ex compagna, una donna di 31 anni, e i suoi familiari. Secondo quanto riferito, avrebbe minacciato e compiuto atti violenti nei confronti della donna e delle persone a lei vicine. L’arresto è avvenuto a seguito di indagini condotte dalle forze dell’ordine.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. A Milano, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori,. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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