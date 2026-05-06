Minacce e stalking alla ex per mesi | 32enne arrestato

Un uomo di 32 anni è stato arrestato con l'accusa di aver perseguitato l'ex partner per diversi mesi. Le autorità hanno accertato che l'indagato inviava messaggi minacciosi e violenti, e la sua condotta si è manifestata sia attraverso incontri fisici indesiderati sia tramite comunicazioni telefoniche e digitali. La vicenda riguarda una serie di comportamenti che hanno causato disagio e timore alla donna coinvolta.

Da mesi la perseguitava, sia fisicamente che spicologicamente, con messaggi minatori e violenti perché non accettava la fine della loro relazione. L'uomo per questo è finito in manette, arrestato in flagranza, dagli uomini delle volanti della polizia di Arezzo. L'accusa nei suoi confronti è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Perseguita ex, arrestato 32enne

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