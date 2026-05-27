Aurelio De Laurentiis ha dichiarato di voler chiudere rapidamente la questione tecnica per riprendere il progetto, dopo l’addio di Antonio Conte. Nel frattempo, si è saputo che l’allenatore italiano ha dato piena disponibilità, mentre Manna lavora da settimane con Allegri. Romano ha confermato l’apertura totale dell’italiano, sottolineando i tempi stretti per definire il futuro tecnico della squadra.

Aurelio De Laurentiis ha fretta di archiviare la pratica per far ripartire il progetto tecnico dopo il burrascoso addio di Antonio Conte. La volata finale, come ampiamente documentato in questi giorni, si è ridotta a un testa a testa tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. A confermare lo stato dell'arte e a svelare le dinamiche interne alla dirigenza azzurra è Fabrizio Romano. L'esperto di calciomercato, parlando ai microfoni del portale Time2Play, ha delineato il quadro esatto delle manovre in corso, riportando la disponibilità totale di Italiano e il lavoro sottotraccia per arrivare all'ex tecnico della Juventus. Di... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Romano: “Italiano ha dato apertura totale, ma Manna lavora su Allegri da settimane”

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Romano: Il Napoli ha salutato Antonio Conte e sta spingendo per chiudere per il sostituto già in settimana: Vincenzo Italiano ha dato apertura totale, incontro positivo a Roma mentre resiste la candidatura di Max Allegri come altro nome in corsa. Il ds del Nap x.com

[Schira] Allegri: Il mio futuro? In questo momento sono deluso e arrabbiato. Nessuno si aspettava una sconfitta del genere, ma purtroppo il calcio è così e dobbiamo accettarlo. Non ho assolutamente nulla da rimproverare ai ragazzi; hanno dato tutto in campo. reddit

MERCATO - Romano: Napoli, apertura totale di Italiano, resiste AllegriFabrizio Romano, giornalista, è intervenuto a Time2Play: Il Napoli invece ha salutato Antonio Conte e sta spingendo per chiudere per il sostituto già in settimana: Vincenzo Italiano ha dato apertura ... napolimagazine.com

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