Romano | Italiano ha dato apertura totale ma Manna lavora su Allegri da settimane

Da ilnapolista.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aurelio De Laurentiis ha dichiarato di voler chiudere rapidamente la questione tecnica per riprendere il progetto, dopo l’addio di Antonio Conte. Nel frattempo, si è saputo che l’allenatore italiano ha dato piena disponibilità, mentre Manna lavora da settimane con Allegri. Romano ha confermato l’apertura totale dell’italiano, sottolineando i tempi stretti per definire il futuro tecnico della squadra.

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Aurelio De Laurentiis ha fretta di archiviare la pratica per far ripartire il progetto tecnico dopo il burrascoso addio di Antonio Conte. La volata finale, come ampiamente documentato in questi giorni, si è ridotta a un testa a testa tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. A confermare lo stato dell'arte e a svelare le dinamiche interne alla dirigenza azzurra è Fabrizio Romano. L'esperto di calciomercato, parlando ai microfoni del portale Time2Play, ha delineato il quadro esatto delle manovre in corso, riportando la disponibilità totale di Italiano e il lavoro sottotraccia per arrivare all'ex tecnico della Juventus. Di... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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