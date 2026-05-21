Sul calciomercato del Milan si sono approfonditi i contatti tra il club e il centrocampista tedesco, con alcune fonti che indicano un interesse in corso. Nel frattempo, l’allenatore della squadra avrebbe spinto da settimane per l’acquisto, anche se non ci sono state ancora decisioni ufficiali. Su social e canali ufficiali, un giornalista ha riferito di incontri tra le parti, senza comunque confermare un accordo imminente o un’operazione conclusa.

Manca ancora una partita al termine della stagione, ma continuano le manovre sul mercato per il Milan. Il giornalista Matteo Moretto ha parlato del possibile colpo Leon Goretzka. Ecco il punto: il centrocampista tedesco sarebbe in contatto da settimane con Allegri e la dirigenza rossonera e tutto si capirà dalla prossima settimana. Su X ha poi fatto chiarezza svelando ulteriori dettagli: secondo Moretto la difficoltà sui possibili costi resta uguale e non ci sarebbero notizie sostanziali, con il calciatore che non ha preso una decisione. "Da lunedì le cose saranno più chiare per tutti", sottolinea Moretto. Le possibili difficoltà economiche per chiudere il colpo non riguardano il cartellino, visto che Goretzka è in scadenza di contratto e in uscita dal Bayern Monaco (il contratto scade a giugno 2026). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, l’annuncio di Moretto su Goretzka: “Nessuna decisione”, ma Allegri spinge da settimane

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