Romano di Lombardia violenza e minacce all’ex | 32enne in carcere dopo l’intervento dei carabinieri

Un uomo di 32 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver minacciato e aggredito l’ex compagna convivente a Romano di Lombardia. Durante l’episodio, ha impugnato un coltello da cucina e ha rivolto minacce alla donna. I carabinieri sono intervenuti su richiesta della vittima, riuscendo a bloccare l’uomo e a garantirne l’arresto. La donna ha riportato lievi ferite e non è in pericolo di vita.

Romano di Lombardia. Minacce e aggressioni nei confronti dell’ ex compagna convivente, anche con l’utilizzo di un coltello da cucina. È l’accusa che ha portato all’arresto di un 32enne residente in zona, fermato nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio dai carabinieri della stazione di Romano di Lombardia per maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei militari è scattato intorno alle 2.30 dopo una chiamata di emergenza al 112 partita dall’abitazione della coppia. La comunicazione si è interrotta improvvisamente, ma dalla centrale operativa della Compagnia di Treviglio gli operatori avrebbero comunque percepito urla, rumori compatibili con una lite in corso e richieste di aiuto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Romano, minacce e coltello contro l’ex compagna: arrestato 32enneUn uomo di 32 anni è stato arrestato a Romano di Lombardia dopo aver minacciato e aggredito l’ex compagna convivente, anche con un coltello da cucina.

Spaccio, evasione e minacce: 32enne arrestato e condotto in carcereNella mattinata di oggi a Casagiove, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Temi più discussi: Romano, ubriaco sorpreso a rubare in una Range Rover prende a pugni i proprietari: arrestato 27enne; Prevenzione e salute: grande partecipazione a Romano per la giornata di screening gratuito promossa dal Lions Club e 9Care; Bergamo, un’altra spaccata in centro: nel mirino l’Ottica Savoldi. Ladri immortalati dalle telecamere; Roulotte in fiamme accanto alle case a Romano, paura in via San Rocco.

il Ciliegio edizioni (@ilCiliegio_Edit) / Posts and Replies x.com

Romano, ubriaco sorpreso a rubare in una Range Rover prende a pugni i proprietari: arrestato 27enneL’allarme dell’auto ha fatto scattare l’intervento in via Belvedere. Il giovane avrebbe reagito con violenza anche contro i carabinieri intervenuti sul posto ... bergamonews.it

Milano è sempre stata odiata o è una cosa recente? reddit

Romano di Lombardia, picchiata e lasciata a terra svenuta: arrestato il compagnoRomano di Lombardia (Bergamo), 8 novembre 2025 – Un nigeriano di 36 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale continuata. La ... ilgiorno.it