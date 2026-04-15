Spaccio evasione e minacce | 32enne arrestato e condotto in carcere

Nella mattinata di oggi a Casagiove, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento, emesso dall’autorità giudiziaria, ha riguardato episodi di spaccio, evasione e minacce. L’uomo è stato condotto in carcere dopo l’esecuzione dell’ordinanza. L’intervento si è concluso con l’arresto e la detenzione del soggetto in questione.

Si è conclusa con un arresto la mattinata odierna a Casagiove, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria nei confronti di un uomo già noto alle forze dell’ordine.I militari dell’Arma hanno rintracciato il 32enne presso.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Droga "confezionata" in casa pronta per lo spaccio: arrestato 32enneRinvenuti, nell'appartamento del pusher, circa 34 grammi di cocaina e 10 grammi di crack, già suddivisi in dosi, oltre a un bilancino di precisione I... I carabinieri scoprono una base dello spaccio a Librino: arrestato un 32enneLe indagini hanno portato anche all'individuazione di una stanza adibita al consumo della droga da parte degli acquirenti I carabinieri della... Panoramica sull’argomento Si parla di: Metro nel mirino, otto arresti tra furti e spaccio - POP. Spaccio, evasione e minacce: 32enne arrestato e condotto in carcereSi è conclusa con un arresto la mattinata odierna a Casagiove, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria nei confronti di u ... casertanews.it Incendio, ritorsioni, evasioni, minacce. Misura aggravata, portato in carcereÈ stato trasferito in carcere un 43enne albanese, protagonista di una serie di episodi violenti avvenuti nelle scorse settimane a Cento e dopo aver violato ripetutamente i domiciliari. Tutto ha avuto ... ilrestodelcarlino.it