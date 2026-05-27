Sono partiti i primi sei cantieri del progetto Cento Parchi, con un investimento di 80 milioni di euro. I lavori riguardano sei aree verdi in quartieri esterni alle mura consolari, con l’obiettivo di riqualificare gli spazi pubblici e migliorare la vivibilità. Le opere prevedono la creazione di nuovi parchi, percorsi pedonali e aree giochi. I cantieri sono stati avviati nelle zone selezionate per potenziare gli spazi verdi e favorire l’inclusione sociale.

? Punti chiave Quali sono i primi sei parchi che vedranno l'apertura dei cantieri?. Come cambieranno i quartieri fuori dalle mura consolari con questi interventi?. Dove verranno piantati esattamente i primi 2510 alberi del progetto?. Perché la nuova forestazione urbana è fondamentale per i cittadini fragili?.? In Breve Investimento iniziale di 33 milioni di euro per i primi sei cantieri romani.. Piantumazione prevista di 2510 alberi e 7900 arbusti per mitigare le isole di calore.. L'assessora Sabrina Alfonsi presenta interventi nei municipi III, IV, VI, XIII e Villa Veschi.. Obiettivo di realizzare 16 nuovi parchi entro la fine della legislatura attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, via ai primi 6 cantieri: 80 milioni per il progetto Cento parchi

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