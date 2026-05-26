Cento parchi a Roma | la mappa dei 16 cantieri al via e quali sono i primi 6 quartieri coinvolti

Sono partiti sedici cantieri per la realizzazione di nuovi parchi a Roma, coinvolgendo i quartieri dell’Aniene, Romanina e Tre Fontane. I primi sei cantieri sono attivi, mentre le altre aree sono in fase di avvio. La mappa dei lavori include interventi in diverse zone della città, con l’obiettivo di creare spazi verdi pubblici. I cantieri sono stati annunciati dall’amministrazione comunale come parte del progetto “100 parchi”.

Dall'Aniene alla Romanina, passando per la zona delle Tre Fontane. Sono sedici i nuovi cantieri che l’amministrazione comunale ha deciso di lanciare, nell’ambito del programma “100 parchi”.Il programma e i prossimi step“È il primo tagliando di una strategia lanciata due anni fa - ha dichiarato il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Presentati i 16 nuovi cantieri del progetto 100 Parchi per Roma. Il piano ha come obiettivo la riqualificazione e valorizzazione di 100 parchi in 10 anni. Info ow.ly/sAuz50Z4fkq x.com

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