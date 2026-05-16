Nuoro allerta burrasca | chiusi parchi e cimitero stop ai cantieri

A Nuoro, le autorità hanno emesso un’allerta burrasca che ha portato alla chiusura di parchi e cimitero comunale. Alcune aree verdi sono state rese inaccessibili a causa del rischio di schianti di alberi e rami. I cantieri aperti in città sono stati temporaneamente sospesi per motivi di sicurezza. Durante la burrasca, il cimitero ha adottato misure di sicurezza che prevedono la sospensione delle visite e delle attività all’interno dell’area.

? Punti chiave Quali aree verdi sono diventate inaccessibili per il rischio schianti?. Come cambieranno le attività nel cimitero comunale durante la burrasca?. Chi deve mettere in sicurezza gru e ponteggi nei cantieri?. Cosa devono fare i commercianti con dehors e ombrelloni oggi?.? In Breve Ordinanza numero 30 valida fino alle ore 22:00 di sabato 16 maggio 2026.. Cimitero accessibile solo per servizi di Polizia Mortuaria e ricezione salme.. Cantieri edili devono sospendere lavori in quota e mettere in sicurezza gru.. Commercianti devono ancorare dehors e cartellonistica per evitare danni su suolo pubblico.. Il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, ha emesso l’ordinanza numero 30 per bloccare l’accesso ai parchi e al cimitero comunale fino alle ore 22:00 di questo sabato 16 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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