Una studentessa di 21 anni è stata denunciata a Roma per aver inviato email false fingendosi un funzionario, nel tentativo di ottenere le domande dei test di medicina. La donna ha cercato di accedere alle domande prima dello svolgimento dell’esame. La polizia postale ha intercettato le comunicazioni e avviato le indagini, che hanno portato alla denuncia.

È scattata a Roma una denuncia per sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico. Una ragazza di 21 anni, studentessa fuori sede, è stata identificata e denunciata dopo aver tentato di ottenere illecitamente le domande dei test di ammissione ai corsi universitari di medicina attraverso una sofisticata campagna di phishing. L’operazione è stata coordinata dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica Emilia Romagna e dal Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica di Roma. Le indagini della Polizia Postale Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via dopo la denuncia presentata dai rappresentanti del consorzio interuniversitario responsabile della gestione delle procedure informatiche relative ai test di ammissione ai corsi di medicina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roma, studentessa tenta di ottenere le domande dei test di medicina fingendosi un funzionario: denunciata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Universitaria pobre limpia mansión, pasa noche con misterioso. ¡Resulta ser su profesor!

Notizie e thread social correlati

Tenta di avere in anticipo i quiz dei test di Medicina: denunciata una 21enneUna giovane di 21 anni è stata denunciata dalla Polizia postale per aver tentato di ottenere in anticipo i quiz dei test di Medicina.

Tentò di carpire i test di Medicina: studentessa di 21 anni denunciataUna studentessa di 21 anni è stata denunciata per aver tentato di ottenere i test di Medicina prima degli esami ufficiali.

Argomenti più discussi: A Ferrara tenta violenza sessuale contro studentessa di vent'anni, arrestato; Palpeggia e insulta in strada una ragazza, poi offende anche i carabinieri e tenta di picchiarli: arrestato un anziano; Licia Colò, la figlia Liala Antonino: Bullizzata a scuola perché mamma è una vip. Pietrangeli mi ha rovinato la vita; La notte bianca dei musei, nella Capitale oltre 80mila partecipanti. All'Ara Pacis lo show di Ditonellapiaga.

Studentessa cerca di avere in anticipo i quiz per i test di medicina: denunciataTest medicina, immagine da ImagoeconomicaTest medicina - università - Imagoeconomica Avrebbe tentato di ottenere ... msn.com