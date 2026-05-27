L’Assemblea Capitolina ha approvato la proroga del divieto di apertura di minimarket e negozi di souvenir nel centro storico di Roma, all’interno dell’area Unesco. La misura, già in vigore, sarà valida fino al 2029. La decisione riguarda nuove aperture di attività commerciali in questa zona. La restrizione si applica esclusivamente alle nuove attività, mentre non sono state menzionate modifiche per negozi già esistenti.

Nuova stretta sul commercio turistico nel cuore di Roma. L’Assemblea Capitolina ha dato il via libera alla proroga del blocco per nuove aperture di minimarket e negozi di souvenir all’interno dell’area Unesco della Capitale: il divieto resterà in vigore fino al 2029. La misura estende di altri tre anni le restrizioni introdotte nel 2023 per contrastare la crescente concentrazione di attività considerate incompatibili con il tessuto storico e residenziale del centro cittadino. Secondo i dati analizzati dal Campidoglio, il fenomeno continua infatti a mantenere numeri elevatissimi. Solo nel I Municipio, insieme ad alcune zone del II e XV Municipio, si contano circa 3mila esercizi commerciali legati al settore alimentare e misto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, stop ai minimarket nel centro storico: divieto prorogato fino al 2029

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ponte all’Indiano, divieto prorogato. Stop ai mezzi pesanti fino al 2027: "Viadotto sotto monitoraggio"Il divieto di transito per i mezzi pesanti sopra le 3,5 tonnellate sul Ponte all’Indiano è stato ufficialmente prorogato fino al 2027, segnando così...

L'assedio interrotto: così Roma prova a strappare il centro storico a minimarket e souvenirL’amministrazione di Roma ha deciso di prolungare di tre anni il divieto di nuove aperture di minimarket nel centro storico, già in vigore dal 2023.

Temi più discussi: Stop ai mini market e negozi di souvenir nel centro storico: nessuna nuova licenza fino al 2029; In Centro a Roma troppi minimarket e negozi di souvenir, la stretta del Comune: Niente nuove aperture fino al 2029. Il provvedimento; Roma, minimarket e paccottiglia: passa lo stop a nuovi negozi, altri tre anni di divieto per locali sotto gli 80 metri quadri; Minimarket e negozi di souvenir a Roma, vietate fino al 2029 le nuove aperture nel centro storico.

Minimarket e negozi di souvenir a Roma, vietate fino al 2029 le nuove aperture nel centro storicoL'assemblea capitolina ha approvato la delibera per prorogare le limitazioni per altri tre anni, confortata dalla sentenza del Consiglio di Stato e dagli studi di settore secondo i quali il numero del ... roma.corriere.it

In Centro a Roma troppi minimarket e negozi di souvenir, la stretta del Comune: Niente nuove aperture fino al 2029. Il provvedimentoUn nuovo stop, di tre anni, ai minimarket e ai negozi di souvenir al centro storico di Roma. Martedì l'Assemblea capitolina ha approvato a maggioranza la proroga del ... leggo.it