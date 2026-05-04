L' assedio interrotto | così Roma prova a strappare il centro storico a minimarket e souvenir
L’amministrazione di Roma ha deciso di prolungare di tre anni il divieto di nuove aperture di minimarket nel centro storico, già in vigore dal 2023. La misura mira a limitare l’insediamento di negozi di questo tipo nelle zone più centrali della città, fermando le richieste di nuovi esercizi commerciali. La decisione fa seguito a un intervento che ha già bloccato l’apertura di minimarket nella zona, cercando di proteggere il tessuto urbano dalle nuove attività commerciali.
Niente nuove aperture di minimarket nelle strade del centro storico. La decisione che l’amministrazione capitolina aveva già assunto nel 2023 si avvia ad essere prorogata per restare in vigore altri tre anni.La battaglia legale e la prorogaIl regolamento capitolino, arrivato dopo una lunga.🔗 Leggi su Romatoday.it
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