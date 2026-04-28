Ponte all’Indiano divieto prorogato Stop ai mezzi pesanti fino al 2027 | Viadotto sotto monitoraggio

Il divieto di transito per i mezzi pesanti sopra le 3,5 tonnellate sul Ponte all’Indiano è stato ufficialmente prorogato fino al 2027, segnando così la quarta estensione del provvedimento. La decisione è stata comunicata in seguito a un monitoraggio continuo dello stato del viadotto, che resta sotto attenzione a causa delle condizioni strutturali. La restrizione riguarda esclusivamente i veicoli di peso superiore a questa soglia e rimarrà in vigore per tutto il periodo indicato.

Brutte notizie per chi guida mezzi superiori alle 3,5 tonnellate di peso: il divieto di attraversamento del Ponte all’Indiano verrà nuovamente prorogato, per la quarta volta. E stavolta per un anno intero, fino al 30 aprile 2027. La prescrizione arriva con un provvedimento dirigenziale, il 2675 del 21 aprile 2026 della Direzione Infrastrutture, mobilità e viabilità, che impone "dalla rampa di immissione di via Canova alla rampa d’uscita in via Pistoiese (direzione aeroporto), dalla rampa di immissione di via Pistoiese a quella d’uscita in via dell’Argingrosso (direzione Scandicci)", il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.🔗 Leggi su Lanazione.it

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