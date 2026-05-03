Un incidente mortale si è verificato a Palermo, all’incrocio tra via Libertà e viale Lazio, coinvolgendo un’auto e una Vespa. La collisione ha provocato il decesso di un motociclista di 37 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente tra via Libertà e viale Lazio. Un tragico incidente stradale si è verificato a Palermo, all’incrocio tra via Libertà e viale Lazio, dove un motociclista di 37 anni ha perso la vita. L’uomo viaggiava a bordo della sua Vespa quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’automobile. I soccorsi e il trasporto in ospedale. Immediatamente dopo l’impatto, il personale del 118 è intervenuto per prestare i primi soccorsi, trasportando il ferito in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Il decesso poco dopo il ricovero. Nonostante gli sforzi dei medici, il 37enne è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale, a causa delle gravi lesioni riportate nello scontro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontro tra auto e Vespa a Palermo: muore motociclista di 37 anni

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