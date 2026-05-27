La Roma ha avviato trattative per acquistare il centravanti francese Randal Kolo Muani. La società punta a rinforzare l’attacco in vista della prossima Champions League. L’interesse per il giocatore è prioritario e le negoziazioni sono in corso. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui termini dell’accordo. La società sta lavorando per finalizzare l’operazione e rafforzare la rosa del tecnico in vista delle competizioni europee.

La Roma ha avviato le grandi manovre di mercato per regalare al tecnico Gian Piero Gasperini un organico competitivo in vista del ritorno nella fase a gironi della Champions League, individuando nel centravanti francese Randal Kolo Muani l’obiettivo prioritario per il reparto offensivo. Come rivelato da un’indiscrezione giornalistica diffusa dall’emittente televisiva TRT Sport, il club capitolino intende sfruttare l’importante polmone economico garantito dai ricavi della massima competizione continentale per alzare sensibilmente il livello degli investimenti estivi. Concluso il riscatto a titolo definitivo di Donyell Malen, la priorità della dirigenza di Trigoria è diventata la ricerca di un attaccante di spessore internazionale in grado di alternarsi con l’olandese e garantire un rendimento elevato nei tre impegni settimanali. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Roma piomba su Kolo Muani: l’assalto per l’attacco di Gasperini accende il mercato della Champions

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