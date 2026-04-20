Juventus | Kolo Muani torna nel mirino di Comolli?
La Juventus continua a monitorare Randal Kolo Muani come possibile rinforzo per l’attacco in vista della prossima stagione. Con la qualificazione in Champions League sempre più vicina, il club si sta concentrando sul mercato estivo e avrebbe preso contatti con il suo entourage. La decisione sulla possibile acquisizione potrebbe dipendere anche da eventuali sviluppi nelle trattative e dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane.
Con la qualificazione in Champions League sempre più vicina e il mercato estivo che si avvicina, la Juventus ha individuato in Randal Kolo Muani il profilo principale per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Il centravanti francese, attualmente in prestito al Tottenham dal Paris Saint-Germain, tornerà nella capitale francese L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
KOLO MUANI A GENNAIO NO. QUELLO CHE MI RISULTA DICE ALTRO
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Giovanni Albanese: "Juventus överväger att återvända Kolo Muani." - facebook.com facebook