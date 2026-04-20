Juventus | Kolo Muani torna nel mirino di Comolli?

La Juventus continua a monitorare Randal Kolo Muani come possibile rinforzo per l’attacco in vista della prossima stagione. Con la qualificazione in Champions League sempre più vicina, il club si sta concentrando sul mercato estivo e avrebbe preso contatti con il suo entourage. La decisione sulla possibile acquisizione potrebbe dipendere anche da eventuali sviluppi nelle trattative e dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane.