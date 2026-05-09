Il Milan sta valutando se confermare il proprio direttore sportivo o cercare un nuovo nome, con l’attenzione rivolta anche ad altri club e alle loro scelte. La situazione coinvolge il confronto tra diverse figure di mercato, tra cui il direttore sportivo della Roma e altri professionisti del settore. La decisione potrebbe influenzare le strategie di mercato e le future operazioni della società rossonera.

Un vero e proprio terremoto dirigenziale sta scuotendo la Serie A. I vertici di diversi club sono pronti a cambiare e un effetto domino rischia di ridisegnare gli equilibri del campionato. Al centro di questo valzer c’è anche il Milan, chiamato a decidere il proprio direttore sportivo. La posizione di Igli Tare, arrivato la scorsa estate al posto di Antonio D’Ottavio, sarebbe infatti in bilico. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il Milan avrebbe individuato in Tony D’Amico, attuale ds dell’Atalanta, il possibile sostituto. Una scelta che aprirebbe scenari a catena. La candidatura di D’Amico non è casuale. Il dirigente ha costruito negli ultimi anni un’Atalanta competitiva e sostenibile, in linea con la filosofia societaria rossonera.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il valzer dei DS: Milan, tieni Tare o prendi D’Amico? Ecco cosa c’entrano Giuntoli, Massara e la Roma

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