La proprietà della squadra ha deciso di cambiare il direttore sportivo, rendendo questa nomina una priorità per il futuro prossimo del club. La decisione arriva in un momento di riorganizzazione dell’area tecnica e segna una svolta nella gestione della società. La scelta si inserisce in un processo di rinnovamento volto a rafforzare la struttura sportiva e a definire le strategie per le prossime stagioni.

La proprietà della Roma ha impresso una sterzata vigorosa alla riorganizzazione dell’area tecnica, elevando la nomina del nuovo direttore sportivo a urgenza assoluta per il futuro a breve termine del club. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il vicepresidente Ryan Friedkin è impegnato in queste ore in un fitto tour istituzionale che tocca le città di Roma, Milano e Firenze, dove sono programmati incontri con una rosa ristretta di candidati attentamente selezionati. La ricerca appare particolarmente strutturata e ambiziosa, poiché i profili attualmente al vaglio includerebbero nomi di alto lignaggio, alcuni dei quali ancora vincolati da obblighi contrattuali con altre società di prima fascia.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, addio Massara: i Friedkin scelgono il nuovo DS

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