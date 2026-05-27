Roma nord estate di disagi per i pendolari | Condannati a un percorso a ostacoli

Notizia in breve

Roma-Viterbo, ogni giorno, migliaia di pendolari affrontano ritardi e disagi a causa di frequenti guasti e lavori sulla linea ferroviaria. La presenza di treni soppressi e ritardi regolari ha costretto molti a percorsi alternativi e attese prolungate. Le criticità si sono intensificate durante l’estate, rendendo il tragitto particolarmente complicato per chi deve spostarsi tra le due città. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora risolto le problematiche più urgenti.