Roma nord estate di disagi per i pendolari | Condannati a un percorso a ostacoli
Roma-Viterbo, ogni giorno, migliaia di pendolari affrontano ritardi e disagi a causa di frequenti guasti e lavori sulla linea ferroviaria. La presenza di treni soppressi e ritardi regolari ha costretto molti a percorsi alternativi e attese prolungate. Le criticità si sono intensificate durante l’estate, rendendo il tragitto particolarmente complicato per chi deve spostarsi tra le due città. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora risolto le problematiche più urgenti.
La vicina estate rischia di trasformarsi in un lungo calvario per le migliaia di passeggeri che ogni giorno utilizzano la linea ferroviaria regionale Roma-Viterbo. Al centro della questione gli interventi di consolidamento strutturale del ponte sul Tevere, un'operazione indispensabile per la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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