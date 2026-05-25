Ferrovia Roma Nord c' è da rifare il ponte sul Tevere | tre mesi di disagi in arrivo per i pendolari
La ferrovia Roma Nord dovrà rifare il ponte sul Tevere, causando tre mesi di disagi ai pendolari. La manutenzione comporterà la sospensione di alcune corse e limitazioni sulla tratta, già soggetta a lavori di raddoppio dei binari. La modifica al servizio si aggiunge alle corse ridotte estive, aggravando le difficoltà di chi utilizza questa linea tra la Capitale e le destinazioni più esterne. La tempistica e le modalità delle interruzioni sono ancora da definire.
Non bastavano le corse limitate nella tratta extraurbano per i lavori di raddoppio dei binari. Sarà un’estate caldissima per i pendolari della ferrovia Roma Nord, il servizio che collega il centro della Capitale con La Storta e fino a Viterbo. Per via di lavori al ponte ferroviario che passa sul. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Ferrovia Roma Nord: Alstom in partenza dalla stazione di Catalano
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