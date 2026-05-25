Ferrovia Roma Nord c' è da rifare il ponte sul Tevere | tre mesi di disagi in arrivo per i pendolari

Notizia in breve

La ferrovia Roma Nord dovrà rifare il ponte sul Tevere, causando tre mesi di disagi ai pendolari. La manutenzione comporterà la sospensione di alcune corse e limitazioni sulla tratta, già soggetta a lavori di raddoppio dei binari. La modifica al servizio si aggiunge alle corse ridotte estive, aggravando le difficoltà di chi utilizza questa linea tra la Capitale e le destinazioni più esterne. La tempistica e le modalità delle interruzioni sono ancora da definire.