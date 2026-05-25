Ferrovia Roma Nord c' è da rifare il ponte sul Tevere | tre mesi di disagi in arrivo per i pendolari

Da romatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La ferrovia Roma Nord dovrà rifare il ponte sul Tevere, causando tre mesi di disagi ai pendolari. La manutenzione comporterà la sospensione di alcune corse e limitazioni sulla tratta, già soggetta a lavori di raddoppio dei binari. La modifica al servizio si aggiunge alle corse ridotte estive, aggravando le difficoltà di chi utilizza questa linea tra la Capitale e le destinazioni più esterne. La tempistica e le modalità delle interruzioni sono ancora da definire.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non bastavano le corse limitate nella tratta extraurbano per i lavori di raddoppio dei binari. Sarà un’estate caldissima per i pendolari della ferrovia Roma Nord, il servizio che collega il centro della Capitale con La Storta e fino a Viterbo. Per via di lavori al ponte ferroviario che passa sul. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ferrovia Roma Nord: Alstom in partenza dalla stazione di Catalano

Video Ferrovia Roma Nord: Alstom in partenza dalla stazione di Catalano

Notizie e thread social correlati

Ponte al Pino, cantieri e stop ai treni. In arrivo pesanti disagi per i pendolari della linea aretinaI pendolari della linea aretina dovranno affrontare disagi significativi a causa di lavori sul cavalcavia di Ponte al Pino a Firenze, che...

Trasporti Ferrovia chiusa, disagi per i pendolariOgni primavera, come di consueto, si verificano interruzioni nei servizi ferroviari sulla linea Pontremolese, causando disagi ai pendolari che...

Temi più discussi: Ferrovia Roma Nord, estate difficile per i pendolari; Quattro giorni di stop per i treni tra Roma e Latina, previsti bus sostitutivi; Ferrovia Roma-Viterbo: tre mesi di stop estivo, scattano i bus sostitutivi; Oggi a Roma sarà sciopero dei trasporti: a rischio bus, metro e treni. Tutte le informazioni.

Ferrovia Roma nord, i treni rotti mandano in tilt la linea: forze dell'ordine a Saxa Rubra per bloccare una protestaDopo l’ennesima mattinata di passione c’era il rischio di una vera e propria rivolta. Oggi, mercoledì 5 novembre, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per placare gli animi dei ... romatoday.it

Ferrovia Roma Nord, l'appello per fermare le proteste contro i lavoratori per i disagi: Loro non c'entrano nullaIl treno fermo in stazione che non parte. Una scena che si ripete purtroppo spesso lungo la ferrovia Roma Nord. I pendolari, stremati da anni di ritardi e disagi, non hanno quasi mai nessuno a cui ... romatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web