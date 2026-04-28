Calciomercato Roma Wesley non basta | caccia a Dodo e Belghali

La Roma ha vinto contro il Bologna, ma il risultato non ha cambiato le priorità di mercato della squadra. La dirigenza sta cercando di rafforzare l’organico con l’acquisto di Dodo e Belghali, perché il contributo di Wesley non è considerato sufficiente per le prossime partite. La società ha già messo in atto alcune trattative per trovare i profili più adatti a migliorare la rosa.

La vittoria della Roma a Bologna ha confermato una verità tattica ormai inconfutabile per il finale di stagione giallorosso: l’imprescindibilità di Wesley. Il laterale brasiliano, fortemente voluto da Gian Piero Gasperini sin dai tempi dell’Atalanta, ha letteralmente trasformato il volto della squadra al Dall’Ara, mettendo in crisi costante la retroguardia emiliana e dimostrando perché il club abbia investito 25 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza. Come riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, l’impatto dell’esterno classe 2003 è certificato dai numeri, che vedono i capitolini soffrire drasticamente in sua assenza: nelle sette sfide di campionato disputate senza di lui, la Roma ha raccolto appena due vittorie, incassando ben tre sconfitte.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Wesley non basta: caccia a Dodo e Belghali Notizie correlate Calciomercato Roma, torna di moda Belghali: è sfida a Inter e JuventusIl nome di Rafik Belghali torna prepotentemente a orbitare nell’universo della Roma, confermandosi come uno degli obiettivi sensibili per la... Leggi anche: Calciomercato Roma, Gasperini punta Dodo: è lui l’obiettivo per la fascia Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma, Ranieri ai saluti: dalle incompresioni sul mercato al caso Wesley, tutte le tappe della frattura con Gasperini; Calciomercato Roma, nuovi sondaggi per Frattesi: un altro club di Serie A interessato; Calciomercato Roma – Ranieri via, ma c’è un altro addio: le ultimissime; Roma-Atalanta, Wesley non ci sarà: decisione presa, fuori dai convocati. Roma, Ranieri ai saluti: dalle incompresioni sul mercato al caso Wesley, tutte le tappe della frattura con GasperiniDai botta e risposta a distanza, ai confronti a Trigoria: cosa ha portato allo strappo tra Gasperini e Ranieri e alla scelta dei giallorossi di separarsi dal dirigente. msn.com Calciomercato Roma, le fasce sono da rivoluzionare: interesse per Konoplya dello ShakhtarCalciomercato Roma, le fasce sono da rivoluzionare: interesse per Konoplya dello Shakhtar - A.S. Roma - Una delle certezze in casa Roma è che in vista della prossima stagione servirà una... - Marione. marione.net La #Roma vaglia diverse candidature per il ruolo di DS: salgono le quotazioni di #Manna e #DAmico Congelate le ipotesi Giuntoli e Paratici. https://retesport.it/calciomercato/roma-toto-ds-congelati-giuntoli-e-paratici-salgono-le-quotazioni-di-manna-e-damic - facebook.com facebook Calciomercato Roma - Situazione rinnovi: come cambiano gli scenari con Gasp al comando #ASRoma #Calciomercato x.com