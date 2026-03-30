Domani si affrontano Inter e Roma in una sfida che mette in palio punti importanti. L’allenatore della squadra ospite sta valutando diverse soluzioni per sostituire Wesley, mentre si attendono indicazioni sulla formazione definitiva. Entrambe le squadre arrivano con alcuni dubbi riguardo alle scelte tattiche e ai giocatori disponibili, in vista di un match che si preannuncia decisivo per la classifica.

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© Calcionews24.com - Inter Roma, giallorossi attesi dalla prova ‘da grandi’: i dubbi di Gasperini e l’idea per sostituire Wesley

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