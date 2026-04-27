Lavoratori in nero e scontrini irregolari in bar e ristoranti | scattano le richieste di sospensione attività

Nelle ultime ore sono state avviate verifiche approfondite nei bar e nei ristoranti, focalizzandosi su lavoratori irregolari e scontrini non conformi. Le operazioni sono state condotte durante il fine settimana, coinvolgendo diverse attività commerciali. Sono state presentate richieste di sospensione delle attività che non rispettano le normative vigenti. Le ispezioni continuano per accertare eventuali irregolarità e garantire il rispetto delle norme.

Controlli serrati anche nel settore della ristorazione e delle attività commerciali durante il fine settimana. La guardia di finanza di Como ha individuato lavoratori in nero e irregolarità fiscali in diversi esercizi del territorio.Lavoro nero nella ristorazioneNel corso delle verifiche.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Lavoratori "in nero" in panifici, bar, pasticcerie e ristoranti: raffica di sanzioni e sospensioniUndici lavoratori completamente “in nero”, sanzioni e ammende per un valore complessivo che supera i 100. Faicchio, lavoro nero in un’attività commerciale: scattano sospensione e sanzioni per 15mila euroIn particolare, militari della Tenenza di Solopaca hanno effettuato l’accesso presso un’attività commerciale di Faicchio ed effettuato un controllo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lavoratori in nero in un salone di parrucchiere a Villabate: attività sospesa e multa di 18 mila euro; Lavoro nero, blitz dei carabinieri: sospese due aziende, multe oltre i 50mila euro; Lavoratori in nero e irregolarità amministrative, denunciato il titolare di un centro scommesse; Lavoratore in nero e cibo non tracciato: chiuso un ristorante in centro a Bari. Lavoro in nero nei vigneti, sospese due aziendeVALVASONE ARZENE (PORDENONE) - Continuano i controlli da parte dei carabinieri del Nil, il Nucleo ispettorato del lavoro di Pordenone, nel settore dell'agricoltura per verificare ... ilgazzettino.it Catania; lavoratori in nero e 50mila euro di sanzioniControlli della task force a Catania: 7 lavoratori in nero, alimenti non tracciati e sanzioni per 50mila euro in quattro esercizi commerciali. catania.liveuniversity.it L'inchiesta del New York Times: acquistano oro da un cartello della droga e lo rivendono come "americano". La miniera da cui proviene da una miniera che avvelena i lavoratori. E così l'oro "made in Usa" finanzia il terrorismo e il traffico di cocaina. x.com È corsa contro il tempo dopo l’annuncio di vendita dalla multinazionale. I rappresentanti dei lavoratori: «Cessazione di attività mascherata» #Cagliari - facebook.com facebook