Roma Hermoso resta giallorosso | una stagione da leader difensivo

Il difensore spagnolo ha rinnovato il contratto con la squadra fino al 2027. La società ha annunciato ufficialmente il prolungamento, che segue il riscat di Donyell Malen fino al 2030. Hermoso, arrivato in prestito a gennaio, rimarrà nel club per almeno altre quattro stagioni. La notizia arriva in un periodo di annunci importanti per la squadra, che ha rafforzato la propria rosa con rinnovi e acquisti recenti.

Periodo di annunci importanti in casa Roma. Dopo il riscatto fino al 2030 di Donyell Malen, arrivato a gennaio in prestito dall’Aston Villa, è arrivato anche il comunicato riguardo Mario Hermoso: il difensore spagnolo, infatti, ha rinnovato il proprio contratto con i giallorossi fino al 2027. Una notizia attesa, quasi scontata viste le ultime prestazioni offerte nella stagione appena conclusa, ma che ora consegna a Gasperini una certezza assoluta per il futuro della retroguardia romanista. Il club giallorosso ha così annunciato il rinnovo sul proprio sito ufficiale: “ L’As Roma comunica di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto di Mario Hermoso fino al 2027. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, riecco Hermoso: c’è un muro difensivo da riergere! La missione di GasperiniRoma ha riavuto Mario Hermoso, il difensore spagnolo, che si è unito alla squadra in vista delle prossime partite.

Roma, Hermoso è una certezza: gol, assist e rendimento da topMario Hermoso si riconferma come un punto fermo della difesa della squadra, contribuendo con gol, assist e un rendimento elevato.

Temi più discussi: Roma, ufficiale il rinnovo di Hermoso: resterà in giallorosso fino al 2027; Roma, la Champions porta...Malen: ufficiale l'acquisto, contratto fino al 2030; Ufficiale, Bobby resta: la Roma riscatta Malen, 25 milioni all'Aston Villa. Hermoso, rinnovo fino al 2027; Malen resta alla Roma: Bobby resta, l'annuncio social del club giallorosso. I dettagli del riscatto.

Roma, la Champions porta...Malen: ufficiale l'acquisto, contratto fino al 2030Il club giallorosso ha esercitato il diritto di riscatto dell'attaccante giunto in prestito a gennaio dall'Aston Villa e protagonista del ritorno in Champions ... tuttosport.com

Malen resta alla Roma: Bobby resta, l'annuncio social del club giallorosso. I dettagli del riscattoEra soltanto una questione di ufficialità, ora è arrivata anche quella: Donyell Malen è a tutti gli effetti un giocatore della Roma ... msn.com