Mario Hermoso si riconferma come un punto fermo della difesa della squadra, contribuendo con gol, assist e un rendimento elevato. Durante l'ultima partita, il giocatore ha mostrato solidità e capacità di inserirsi nelle azioni offensive, confermando il suo ruolo di elemento chiave nel reparto difensivo. La sua presenza sul campo è stata determinante nel risultato finale, consolidando la sua posizione tra i giocatori più affidabili della squadra.

Mario Hermoso si conferma il pilastro tattico della difesa di Gian Piero Gasperini. Nel pareggio interno tra Roma e Atalanta, il difensore spagnolo ha siglato la sua seconda rete stagionale, una girata al volo su assist di Devyne Rensch, riscattando l’errore in fase di impostazione che aveva propiziato il vantaggio orobico firmato da Krstovic. Il centrale, rientrato stabilmente tra i titolari dopo un infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per cinque turni, ha collezionato finora 22 presenze con un rendimento costante. L’impatto dell’ex Atletico Madrid sulla retroguardia giallorossa è certificato dai numeri: una media voto del 6,3 e una fantamedia del 6,8 nelle ultime cinque uscite.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Hermoso è una certezza: gol, assist e rendimento da top

Notizie correlate

Milan, rendimento super di Rabiot: gol, assist, una leadership riconosciuta da tuttiRabiot, in questa stagione, sta trovando grande continuità nei numeri e nelle prestazioni.

Da Cunha, numeri da top al fanta: due assist e un gol nelle ultime tre giornateSe la Serie A (e il fantacalcio) avessero il premio di "Most Improved Player", un serio candidato alla vittoria sarebbe il capitano del Como Lucas Da...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Hermoso, al fanta non solo modificatore: secondo gol in campionato; Roma-Atalanta, solo pari. Applausi per Gasperini ma fischi per la squadra; Hermoso risponde a Krstovic: 1-1 tra Roma e Atalanta; La Roma bloccata sull’1-1 dall’Atalanta: non basta il gol di Hermoso, la Juve ride.

L’Atalanta frena la Roma, a Krstovic risponde Hermoso: ambizioni giallorosse di Champions più lontaneAll'Olimpico gara frizzante tra Roma e Atalanta con i nerazzurri subito avanti con Krstovic poi raggiunti poco prima dell'intervallo da Hermoso ... fanpage.it

È una frenata per due. Krstovic illude l’Atalanta. Gasp, Hermoso non bastaLo scontro per l’Europa scontenta Roma e Dea: pareggio all’Olimpico. I giallorossi agganciano il Como, ma ora la Juve lanciata può scappare. . sport.quotidiano.net

In meno di dieci giorni il rapporto tra Ranieri e Gasperini è crollato: dalle tensioni prima di Roma-Pisa al gelo totale a Trigoria, dove i due hanno smesso di parlarsi. Una rottura nata da visioni opposte e mai ricomposta, che ora pesa anche sugli equilibri interni facebook

Auguri Roma...2779 anni di storia.... x.com