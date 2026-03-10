Roma riecco Hermoso | c’è un muro difensivo da riergere! La missione di Gasperini

Roma ha riavuto Mario Hermoso, il difensore spagnolo, che si è unito alla squadra in vista delle prossime partite. La presenza di Hermoso è considerata importante per rafforzare il reparto difensivo, che necessita di maggiore solidità. La squadra si prepara a una fase cruciale della stagione, puntando a migliorare la compattezza e la tenuta difensiva sotto la guida di Gasperini.

Pellegrino punta in alto: «L’obiettivo salvezza si sta avvicinando. Il Milan mi segue? Vi rispondo così» Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa Grosso post Lazio Sassuolo: «Commessi tanti errori, ora bisogna rimettersi in carreggiata! Su Muric vi posso dire questo» Sarri dopo Lazio Sassuolo: «Olimpico vuoto? Non so cosa si possa fare ma la questione va risolta! Sul mio futuro.» MLS,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, riecco Hermoso: c’è un muro difensivo da riergere! La missione di Gasperini Articoli correlati Leggi anche: Roma, Gasperini: “Celik da recuperare, più dubbi su Hermoso” Allenamento Roma, riecco Hermoso: lavoro personalizzato per altri 5 giocatoriNapoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo… Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere... Contenuti utili per approfondire Roma riecco Hermoso c'è un muro... Discussioni sull' argomento Roma, riecco Hermoso: ha lavorato con il gruppo. Novità per Soulé: le ultime; Inter, ad Appiano si è rivisto Thuram: cosa filtra sulle sue condizioni e per Bastoni…; Roma, riecco il Genoa: 69 giorni dopo l’attacco è stravolto. Infortunati Roma | Riecco Hermoso e svolta per Soulé: novità dall’allenamentoInfortunati Roma - Arrivano aggiornamenti importanti dal quartier generale della Roma. Mister Gasperini si appresta a ... fantamaster.it Roma nella memoria, questa immagine ritrae la famosa attrice e sex symbol statunitense Jayne Mansfield durante una visita a Roma nel 1957. scattata in Piazza del Campidoglio, un luogo storico progettato da Michelangelo. La Mansfield è ritratta sullo sfondo - facebook.com facebook La #Roma ha un nuovo main sponsor: #Eurobet comparirà sulle maglie col #Como #ASRoma x.com