Roma riecco Hermoso | c’è un muro difensivo da riergere! La missione di Gasperini

Da calcionews24.com 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma ha riavuto Mario Hermoso, il difensore spagnolo, che si è unito alla squadra in vista delle prossime partite. La presenza di Hermoso è considerata importante per rafforzare il reparto difensivo, che necessita di maggiore solidità. La squadra si prepara a una fase cruciale della stagione, puntando a migliorare la compattezza e la tenuta difensiva sotto la guida di Gasperini.

