Il mercato dei direttori sportivi sta iniziando a muoversi, anche se ancora non si sono concretizzati cambi di ruolo ufficiali. Nel frattempo, si sono verificati alcuni spostamenti e voci di trasferimenti tra vari club, con nomi come D'Amico, Giuntoli e altri coinvolti in trattative e possibili nuove destinazioni. Questo scenario sta creando un effetto domino che potrebbe influenzare diversi club nelle prossime settimane. Le trattative sono ancora in fase preliminare, ma le novità non mancano.

C'è sempre traffico sulla Bergamo-Milano. Ad un anno di distanza il Milan si è rifatto sotto per Tony D'Amico, collaudato direttore sportivo dell'Atalanta. Stavolta la famiglia Percassi ha dato la sua disponibilità a lasciar libero il manager abruzzese, anche perché il suo sostituto è stato già individuato: Cristiano Giuntoli. L'ex uomo mercato di Napoli e Juve. Guarda caso da giorni accostato alla Roma proprio in concorrenza con D'Amico. Molti indizi portano a pensare che i giochi siano ormai fatti, ma in queste vicende tutto può sempre cambiare in un attimo. In ogni caso il giro dei direttori sportivi non è ancora partito e ha già riservato un bel po' di colpi di scena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da D'Amico al Milan a Giuntoli alla Dea. E poi Manna, Tare Giaretta e... effetto domino tra i ds

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Milan e Atalanta, che incastri tra ds e allenatori! Con D’Amico in rossonero, Allegri può salutare: la Dea pensa a GiuntoliBastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Celik verso il rinnovo...

Leggi anche: Il valzer dei DS: Milan, tieni Tare o prendi D’Amico? Ecco cosa c’entrano Giuntoli, Massara e la Roma

Milan, valutazioni rinviate a fine stagione: D’Amico nome caldo per l’area sportiva Il Milan ha scelto di rinviare ogni valutazione strategica a fine stagione, quando sarà più chiaro il piazzamento europeo della squadra. Tuttavia, il mercato dei dirigenti è già entr x.com

Milan, via Tare e avanti tutta per D'Amico. Pronto un biennale con opzioneCon o senza Champions, il destino di Igli Tare è già scritto: a fine stagione lascerà il Milan. Come nuovo ds l'obiettivo è Tony D'Amico ... milannews.it

Serie A, il mercato dei ds si infiamma: Manna, Giuntoli, Tare, D’Amico, i possibili cambiNon solo calciatori e allenatori, questa estate anche diversi ds cambieranno squadra. Manna tra Napoli e Roma, D'Amico insidia Tare, ritorna Giuntoli. sport.virgilio.it