La Roma formato Champions riparte da Malen | riscatto ufficiale Hermoso rinnova e D’Amico si avvicina alla scrivania di ds

La Roma ha completato il riscatto di Donyell Malen dall’Aston Villa per 25 milioni di euro, aggiungendoli ai 2 milioni già versati a gennaio per il prestito. L’attaccante olandese rimarrà con il club fino al 30 giugno 2030. Nel frattempo, Hermoso ha rinnovato il contratto, mentre D’Amico si avvicina alla posizione di direttore sportivo.

La Roma ha ufficializzato il riscatto a titolo definitivo di Donyell Malen dall’ Aston Villa per una cifra complessiva di 25 milioni di euro, che si sommano ai due già versati a gennaio per il prestito, legando l’attaccante olandese ai colori giallorossi fino al 30 giugno 2030. Come riportato dal quotidiano Il Tempo in un articolo a firma di L. Pes, l’obbligo di acquisto era in realtà già scattato lo scorso 13 maggio grazie alla sconfitta della Lazio nella finale di Coppa Italia, che aveva garantito ai giallorossi la qualificazione automatica all’Europa League, trasformata poi in un pass per la Champions League grazie al successo ottenuto sul campo del Verona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Roma blinda il futuro dopo la Champions: ufficiale il riscatto di Malen e il rinnovo di Hermoso, mentre si avvicina D’AmicoLa Roma ha confermato il riscatto di Malen e il rinnovo di Hermoso, mentre si avvicina il trasferimento di D’Amico.

Roma, Malen punta la Lazio: riscatto ufficiale e sogno ChampionsDonyell Malen continuerà a indossare la maglia della Roma, con il riscatto ufficiale confermato.

Temi più discussi: Roma in Champions League: quanto incassa il club e quali sono le richieste di Gasperini; Serie A: tutti i verdetti finali della stagione; Como e Roma in Champions, Conte lascia il Napoli e Cremonese in B; Serie A: Sorpresa Champions, con la Roma c'è il Como, fuori Milan e Juve.

Dybala formato Champions, Gasperini completa il capolavoro I quotidiani celebrano la Joya. Promossi anche Svilar ed El Shaarawy #asroma #Roma #asr #edicola #VeronaRoma #ChampionsLeague #Dybala #Gasperini #Malen #pagelle x.com

Un tuffo nel 2013, speciale di Allegri, quando il Milan doveva vincere a Siena per qualificarsi in Champions League. Sono andati in svantaggio, in dieci uomini, e poi una rimonta nel finale per vincere con i gol di Balotelli e Mexes all'84° e 87° minuto, chiudend reddit

Roma, a Verona l’ultimo passo per la Champions: le mosse di GasperiniDentro o fuori: la Roma non può sbagliare al Bentegodi contro un Hellas Verona già retrocesso. A novanta minuti dalla fine del campionato, la Champions League non è mai stata così vicina dopo sette an ... tuttomercatoweb.com

Simonelli: Complimenti alla Roma per la Champions. Divieto di trasferta un danno per tuttiSimonelli ha trattato diversi temi: Derby gestito secondo le aspettative. Il divieto di trasferta un danno per tutti. La Roma.... siamolaroma.it