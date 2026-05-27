Roma capitale dei monopattini | al via la stretta contro i furbetti
Roma ha annunciato una nuova stretta contro chi utilizza i monopattini elettrici in modo illecito. Da oggi, sono in vigore controlli più severi e sanzioni più dure per chi circola senza rispettare le regole. La polizia locale ha intensificato i controlli nelle zone centrali e nelle aree più trafficate, con l’obiettivo di contrastare i comportamenti irregolari e garantire maggiore sicurezza.
Roma è ufficialmente pronta a trasformarsi da Capitale d’Italia a Capitale dei monopattini elettrici. Stando, infatti, al nono rapporto dell’Osservatorio Focus2R, lo studio promosso da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) con Legambiente, dal 25 febbraio al 31 dicembre 2025 sono stati quasi 8 milioni i noleggi di monopattini con un totale pari a 13.500 mezzi disponibili. Cifre significative, dunque, quelle di Roma che confermano l’impegno e la volontà della città nel promuovere una mobilità urbana sostenibile e accessibile. A guastare uno scenario di per sé ottimista però, entrano in gioco diversi aspetti critici sui quali l’amministrazione romana risulta essere già a lavoro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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