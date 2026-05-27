Roma capitale dei furti dei caschi Cooltra | con le piattaforme online venduti anche in Egitto

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Roma, l’azienda Cooltra, che gestisce una flotta di motocicli, è al centro di un fenomeno di furti di caschi. I furti vengono spesso commessi e i capi rubati vengono poi venduti attraverso piattaforme online, arrivando anche in Egitto. Nonostante le denunce siano dimezzate rispetto a due anni fa, il numero di casi rimane elevato. La polizia ha avviato indagini per contrastare questa attività illegale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anche se le denunce, rispetto a due anni fa, sono dimezzate continuano comunque ad essere molte. A Roma l’azienda Cooltra, l’operatore che gestisce una flotta di 1.500 motorini elettrici in sharing in città, arriva a segnalare alle autorità fino a 40 furti di caschi al mese. Più del doppio, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Torino capitale dell'Antico Egitto: con tre milioni di investimento nasce il centro che svela i segreti dei papiriA Torino è stato inaugurato il Me-Scripta, un centro di ricerca del Museo Egizio dedicato allo studio, al restauro e alla digitalizzazione dei papiri...

Roma: prefetto, su Torre dei Conti lavoro eccezionale con metodo CapitaleIl prefetto di Roma ha commentato i lavori sulla Torre dei Conti, definendoli di livello eccezionale e realizzati seguendo il metodo Capitale.

Temi più discussi: Furti sui treni per Roma, c’è la condanna ma la pena è sospesa e scatta la scarcerazione; Furti e rapine a Roma, sei arresti della Polizia in pochi giorni; Roma, furti d’auto, vivaio e rapina con abbraccio: sei arresti contro la criminalità predatoria; Roma: furti e rapine, 6 arresti in pochi giorni.

roma capitale dei furtiRapine e furti in tutta Roma, oltre 100 anni di carcere per la banda dei rom di Villa GordianiL'organizzazione criminale era attiva in diversi quartieri della Capitale: da Vigna Clara a Primavalle, fino ai Castelli Romani ... romatoday.it

roma capitale dei furtiRoma, furti e rapine tra negozi e periferie: 11 arresti nella CapitaleLa Polizia ha fermato gruppi accusati di colpi in diversi quadranti della città. A Roma Est sequestrati vestiti, magneti e uncini ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web