Roma capitale dei furti dei caschi Cooltra | con le piattaforme online venduti anche in Egitto

A Roma, l’azienda Cooltra, che gestisce una flotta di motocicli, è al centro di un fenomeno di furti di caschi. I furti vengono spesso commessi e i capi rubati vengono poi venduti attraverso piattaforme online, arrivando anche in Egitto. Nonostante le denunce siano dimezzate rispetto a due anni fa, il numero di casi rimane elevato. La polizia ha avviato indagini per contrastare questa attività illegale.

Anche se le denunce, rispetto a due anni fa, sono dimezzate continuano comunque ad essere molte. A Roma l’azienda Cooltra, l’operatore che gestisce una flotta di 1.500 motorini elettrici in sharing in città, arriva a segnalare alle autorità fino a 40 furti di caschi al mese. Più del doppio, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torino capitale dell'Antico Egitto: con tre milioni di investimento nasce il centro che svela i segreti dei papiriA Torino è stato inaugurato il Me-Scripta, un centro di ricerca del Museo Egizio dedicato allo studio, al restauro e alla digitalizzazione dei papiri...

Roma: prefetto, su Torre dei Conti lavoro eccezionale con metodo CapitaleIl prefetto di Roma ha commentato i lavori sulla Torre dei Conti, definendoli di livello eccezionale e realizzati seguendo il metodo Capitale.

Temi più discussi: Furti sui treni per Roma, c’è la condanna ma la pena è sospesa e scatta la scarcerazione; Furti e rapine a Roma, sei arresti della Polizia in pochi giorni; Roma, furti d’auto, vivaio e rapina con abbraccio: sei arresti contro la criminalità predatoria; Roma: furti e rapine, 6 arresti in pochi giorni.

Sicurezza nella Capitale: non si ferma l’impegno dei Carabinieri che, in questo fine settimana, hanno intensificato i controlli, con particolare attenzione al centro storico e ai mezzi pubblici. I servizi hanno portato all’arresto di 10 persone per furto, rapina e resist x.com

Rapine e furti in tutta Roma, oltre 100 anni di carcere per la banda dei rom di Villa GordianiL'organizzazione criminale era attiva in diversi quartieri della Capitale: da Vigna Clara a Primavalle, fino ai Castelli Romani ... romatoday.it

Roma, furti e rapine tra negozi e periferie: 11 arresti nella CapitaleLa Polizia ha fermato gruppi accusati di colpi in diversi quadranti della città. A Roma Est sequestrati vestiti, magneti e uncini ... affaritaliani.it