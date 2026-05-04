Torino capitale dell' Antico Egitto | con tre milioni di investimento nasce il centro che svela i segreti dei papiri

A Torino è stato inaugurato il Me-Scripta, un centro di ricerca del Museo Egizio dedicato allo studio, al restauro e alla digitalizzazione dei papiri e delle fonti scritte dell’Antico Egitto. Il progetto ha richiesto un investimento di tre milioni di euro. Il centro mira a conservare e approfondire la conoscenza dei testi antichi, offrendo strumenti per analizzare i materiali e digitalizzare i documenti.

A Torino è nato il Me-Scripta, il nuovo centro di ricerca del Museo Egizio per studiare, restaurare e digitalizzare le fonti scritte dell’Antico Egizio. Lo ha annunciato oggi, 4 maggio, la fondazione Crt, che ha sostenuto l’iniziativa con un contributo di tre milioni di euro Susanne Töpfer, già.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Il mistero della pietra romana con incisioni: l’IA svela che potrebbe essere un antico gioco da tavolo dei RomaniPer anni è rimasta un enigma archeologico, osservata e studiata senza che nessuno riuscisse a comprenderne davvero la funzione, ma ora l’intelligenza... Tre riqualificazioni in corso Racconigi a Torino: investimento di oltre 3,5 milioni di euroRestituire al quartiere spazi più belli, efficienti, sicuri e accoglienti, capaci di generare socialità e servizi di qualità per residenti, famiglie,... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Il ritorno di Amon: la statua che racconta una rivoluzione religiosa entra nella Galleria dei Re del Museo Egizio. Torino capitale dell'Antico Egitto: con tre milioni di investimento nasce il centro che svela i segreti dei papiriAl Museo Egizio, il programma di ricerca del nuovo centro Me-Scripta include studio, restauro e digitalizzazione di fonti scritte antichissime ... torinotoday.it Con l’Università del Magentino alla scoperta dell’Antico EgittoDopo i recenti pienoni l'Università del Magentino - braccio culturale e formativo della Pro loco - sotto l'egida della sua Presidente Virginia Bonasegale e del suo Direttore dei corsi Prof Giuseppe Re ... ticinonotizie.it