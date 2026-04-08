Il prefetto di Roma ha commentato i lavori sulla Torre dei Conti, definendoli di livello eccezionale e realizzati seguendo il metodo Capitale. La dichiarazione arriva dopo un intervento che ha coinvolto attività di restauro e consolidamento dell’edificio, senza specificare dettagli tecnici o tempistiche. La comunicazione sottolinea l’attenzione delle autorità sulla cura del patrimonio storico della città, con particolare riferimento alle modalità adottate durante l’intervento.

In merito alla Torre dei Conti, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha dichiarato: “è stato un lavoro eccezionale anche per le tempistiche perché di fatto qui l’interesse non era far presto per mostrare quanto si fosse bravi, ma piuttosto per garantire la sicurezza, poiché ogni giorno, a causa delle piogge e delle intemperie, si poteva presentare un pericolo”. Queste parole sono state pronunciate al termine di un sopralluogo effettuato presso la Torre dei Conti, situata nella storica area dei Fori Imperiali. Riconoscimenti e Collaborazioni. Giannini ha voluto esprimere il suo apprezzamento anche nei confronti della Procura della Repubblica, che è stata “presentissima con i consulenti per realizzare i sequestri necessari all’acquisizione delle prove, senza tuttavia rallentare minimamente i lavori”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: prefetto, su Torre dei Conti lavoro eccezionale con metodo Capitale

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