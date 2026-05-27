roma blocco nuovi negozi di souvenir e minimarket fino al 2029

Il Consiglio di Stato ha confermato il blocco delle nuove licenze per negozi di souvenir e minimarket a Roma fino al 2029. La decisione riguarda alcune zone della città considerate a rischio saturazione commerciale entro quella data. La misura limita l'apertura di nuovi esercizi commerciali in specifici quartieri, senza specificare quali. La sospensione delle licenze mira a contenere la crescita del settore nel centro urbano e nelle aree più densamente popolate.

? Domande chiave Quali quartieri rischiano davvero la saturazione commerciale entro il 2029?. Perché il Consiglio di Stato ha confermato il blocco delle licenze?. Come cambieranno i requisiti per trasferire un negozio nel centro?. Chi dovrà vigilare per evitare nuove aperture irregolari nei rioni?.? In Breve Circa tremila esercizi alimentari e misti concentrati tra primo, secondo e quindicesimo Municipio.. Consigliera Naim chiede più controlli e personale per contrastare le aperture irregolari.. Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dei vincoli contro la libertà economica.. Nuovi parametri impongono superfici minime più ampie per i trasferimenti di attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Roma: 7 Negozi Unici al Mondo che (quasi) Nessuno Conosce

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