La decima edizione di La Pride Croisette si è aperta con un Gran Galà inaugurale, alla presenza di Margherita Vicario. L’evento si svolge nel villaggio esperienziale situato lungo la Croisette, nel cuore di Roma. La manifestazione, dedicata alla comunità LGBTQ+, offre spettacoli, incontri e iniziative culturali. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e pubblico, segnando un momento di celebrazione e visibilità.

Cosa: La decima edizione de La Pride Croisette, lo storico villaggio esperienziale del Roma Pride, si apre con il Gran Galà inaugurale e la partecipazione di Margherita Vicario.. Dove e Quando: A Roma, in Viale delle Terme di Caracalla. L’inaugurazione è prevista per giovedì 28 maggio alle ore 21:30, mentre il villaggio rimarrà aperto quotidianamente dalle 18:00 fino al 20 giugno.. Perché: Per vivere 24 giorni ininterrotti di eventi gratuiti dedicati alla cultura, all’inclusività e alla celebrazione dell’orgoglio LGBTQIA+ nel cuore della Capitale.. Un Traguardo Storico per l’Estate Romana. Roma si prepara con grande entusiasmo ad accogliere una nuova, vibrante stagione all’insegna della cultura, dello spettacolo e del profondo orgoglio rivendicativo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Roma Accoglie la Decima Edizione della Pride Croisette

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