Salento Pride 2026 a Parabita si apre il percorso politico per la decima edizione

A Parabita si apre il percorso per il Salento Pride 2026 con un evento pubblico. Domenica 26 aprile, alle 10, si svolge un open day presso Palazzo Ferrari, coinvolgendo istituzioni, associazioni e altre realtà del territorio. L’appuntamento segna l’inizio ufficiale della pianificazione per l’edizione che si terrà nel 2026. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono conoscere i dettagli del progetto e contribuire alla sua organizzazione.

PARABITA - Prende ufficialmente avvio il percorso di costruzione del Salento Pride 2026, con un primo appuntamento pubblico e partecipato: l’open day in programma domenica 26 aprile, alle 10, presso Palazzo Ferrari a Parabita, alla presenza delle Istituzioni, delle associazioni e delle realtà.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Roma Pride, il manifesto dell'edizione 2026 omaggia la Costituzione: "La Repubblica è di chi la abita" Il Pride torna a Udine: ecco la data e il nuovo manifesto politicoUn annuncio a sorpresa, direttamente da uno dei luoghi più iconici del Friuli Venezia Giulia: da piazza Unità d'Italia a Trieste, il comitato Fvg... Aggiornamenti e dibattiti Il Salento Pride torna a Lecce: sabato la sfilata in centroIl Salento Pride, dopo otto anni nella storica collocazione di Gallipoli, torna tra le strade di Lecce. L'appuntamento è per sabato 16 luglio per un percorso di oltre tre chilometri. Partenza alle 15 ... quotidianodipuglia.it Salento Pride, è guerra con l'Arcigay: «Provano a battere cassa». La replica: «Solo insinuazioni»Braccio di ferro, veleni e accuse in un fuoco incrociato tra Salento Pride e Arcigay Salento in vista del pride che si terrà a Lecce sabato 6 luglio che partirà alle 16 da piazza Sant'Oronzo per poi ... quotidianodipuglia.it