Roma 80 milioni per il verde | al via 16 nuovi cantieri del piano 100 Parchi

Da cdn.ilfaroonline.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati avviati 16 nuovi cantieri nel quadro del piano “100 Parchi” a Roma, con un investimento di 80 milioni di euro destinati al verde pubblico. La presentazione delle opere è avvenuta in Campidoglio, alla presenza del sindaco. I lavori riguardano la realizzazione e il miglioramento di aree verdi distribuite in diversi quartieri della città. L’obiettivo è ampliare gli spazi destinati al pubblico e promuovere la qualità ambientale urbana.

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Roma, 27 maggio 2026 – Sono stati presentati in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri  e dall’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina  Alfonsi,  assieme al Presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco  Palmieri,  i  16 nuovi cantieri  del progetto  “100 Parchi per Roma”. Il piano, promosso dall’Amministrazione capitolina e presentato a febbraio 2024 ha come obiettivo la riqualificazione e valorizzazione di  100 parchi in 10 anni,   per costruire un’infrastruttura verde che attraversi tutta la città. L’intero progetto comprende un investimento imponente di oltre  80 milioni di euro complessivi,  di cui circa 65 milioni di euro di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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