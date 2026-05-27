Sono iniziati 16 nuovi cantieri nell’ambito del progetto “100 Parchi per Roma”. Il piano prevede la creazione e riqualificazione di aree verdi nella capitale entro dieci anni. La realizzazione di questi interventi si aggiunge ad altri già avviati, con l’obiettivo di incrementare gli spazi verdi pubblici. La gestione e l’ampliamento del patrimonio naturale urbano sono al centro delle attività del progetto.

Nuovo passo avanti per il piano “100 Parchi per Roma”, il maxi progetto con cui il Campidoglio punta a trasformare e riqualificare il verde urbano nei prossimi dieci anni. In Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri, insieme all’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi e al presidente della commissione Ambiente Giammarco Palmieri, ha presentato i 16 nuovi cantieri che partiranno nelle prossime settimane in diversi quadranti della Capitale. L’iniziativa, lanciata nel febbraio 2024, punta a creare una grande infrastruttura verde diffusa in tutta Roma attraverso la riqualificazione di cento aree verdi entro il prossimo decennio. Il piano complessivo prevede investimenti superiori agli 80 milioni di euro, di cui circa 65 milioni finanziati direttamente da Roma Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - La Capitale punta sul verde: al via 16 nuovi cantieri del progetto “100 Parchi”

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