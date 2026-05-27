Un Rolls Royce Cullinan è stato visto sul Mottarone, con un particolare tappeto volante posato sul tetto. L'auto, nota per il suo lusso e le alte prestazioni, ha attraversato la zona senza ostacoli evidenti. A bordo, si trovavano persone non identificate, mentre il veicolo si muoveva lungo la strada panoramica. Nessuna informazione ufficiale sulla provenienza o il motivo del passaggio.

L’abbiamo provata lungo i tornanti del Mottarone, la cosiddetta montagna dei due laghi perché divide le acque del Lago Maggiore da quelle del Lago d’Orta. Strade che sono il regno di ciclisti e motociclisti, ma anche affrontarle a bordo di Cullinan dà parecchia soddisfazione: ha una vocazione più turistica che sportiva, ovviamente, ma la sua andatura morbida lo rende una vera tribuna d’onore dal quale godersi il panorama. O forse sarebbe meglio dire una lounge, vista l’eleganza degli interni dove spiccano flûte, frigo bar e vari schermi. Un salottino con ogni comfort, che richiama la storica eleganza British ma la coniuga in chiave moderna. Testando le infinite regolazioni del sedile, ci rendiamo conto come dal fuori non arrivi nulla: né un rumore, né uno scossone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rolls Royce Cullinan, sul Mottarone con un «tappeto volante»

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