Rolls-Royce 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 1904, due ingegneri firmano un accordo che darà origine a un marchio conosciuto in tutto il mondo per le vetture di lusso. Da allora, la casa automobilistica ha prodotto numerosi modelli, con prezzi che variano a seconda delle versioni e delle dotazioni. Per il 2026, sono previsti diversi modelli nuovi o aggiornati, ognuno con caratteristiche specifiche e fasce di prezzo diverse.

Manchester, 1904. Henry Royce e Charles Rolls firmano l’accordo che darà vita a Rolls-Royce, il marchio che da centoventidue anni definisce il top mondiale dell’automobile di lusso. Oggi è di proprietà del BMW Group dal 1998, produce a Goodwood nel Sussex, e propone in Italia una gamma che parte da 363.436 euro con la Ghost e arriva oltre i 547.000 euro con la Phantom. La gamma 2026 segna l’arrivo della prima Rolls-Royce 100% elettrica della storia: la Spectre. Vediamo modelli, prezzi e quale Rolls-Royce scegliere. Tutti i modelli Rolls-Royce 2026 con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026. Tutti i modelli sono assemblati artigianalmente nello stabilimento Rolls-Royce di Goodwood, e ogni vettura è personalizzabile tramite il programma Bespoke che può portare i prezzi finali ben oltre il listino base.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Every Rolls-Royce Model Explained

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