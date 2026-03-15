Rolls-Royce 120 anni di extralusso

Rolls-Royce compie 120 anni e celebra il suo passato con un focus sulla lunga tradizione di auto di lusso. La casa automobilistica è nata dall’incontro tra Charles Rolls e Henry Royce, che hanno dato vita a un marchio riconosciuto a livello mondiale per le sue vetture di alta gamma. Da allora, la produzione di modelli esclusivi ha caratterizzato la storia dell’azienda.

Frederick Henry Royce era il più giovane dei cinque figli di un agricoltore della contea inglese del Northamptonshire, dov’era nato nel 1863. Se non avesse avuto la passione per la meccanica, che lo spingeva a occuparsi di mulini mentre cercava di guadagnare del denaro come strillone, il mondo dell’auto avrebbe perso qualcosa di grandioso, che ancora oggi porta nel marchio il suo nome. Apprendista in diverse officine, Royce riuscì a studiare e a crescere professionalmente, fino a diventare elettrotecnico capo in un’azienda di impianti d’illuminazione; qualche anno dopo, fondò a Manchester una propria società di macchinari elettrici. La svolta arrivò nel momento in cui, per curiosità, decise d’interessarsi alle auto e di realizzare nel 1904 un prototipo, ispirato a una vettura francese della quale era rimasto deluso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rolls-Royce, 120 anni di extralusso Articoli correlati Leggi anche: In Rolls-Royce alla Paris-Dakar Nuova Rolls-Royce Cullinan 2027: info sul nuovo suv extra lussoEcco cosa c’è da sapere su come potrebbe essere la nuova generazione della Rolls-Royce Cullinan prevista per il 20272028 — tenendo conto sia... Aggiornamenti e notizie su Rolls Royce 120 anni di extralusso Discussioni sull' argomento Rolls-Royce: 120 anni al vertice del lusso; Ad Automotoretrò in mostra le icone della Jaguar. Rolls-Royce, 120 anni di extralussoDall’incontro tra Charles Rolls e Henry Royce scaturisce un costruttore automobilistico senza pari, votato alla produzione di vetture che ambiscono all’eccellenza assoluta. E che, attraverso i decenni ... msn.com Rolls-Royce: 120 anni al vertice del lussoLa storia del marchio inglese è un viaggio non solo nella cultura dell’auto, ma anche nel costume e nella società, all’insegna di una classe inarrivabile ... ruoteclassiche.quattroruote.it Lac Hong: le auto vietnamite che sfidano la Rolls-Royce Nata da una costola della VinFast, il nuovo marchio si propone di entrare nel mercato dell’ultra-lusso con vetture che si ispirano al patrimonio culturale del Paese asiatico. #VinFast #lachong facebook Il numero uno di Rolls-Royce si è detto favorevole alla possibilità di un ingresso della Germania nel Global Combat Air Programme (Gcap), programma congiunto di Regno Unito, Italia e Giappone per il sistema di combattimento aereo di nuova generazione. x.com