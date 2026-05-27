Nella mattinata di oggi, un negozio di orologi di lusso nel cuore di Forte dei Marmi è stato preso di mira da una banda di ladri. I malviventi sono entrati in azione poco dopo le otto, forzando una vetrina e portando via diversi orologi di marca. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato le indagini e raccolto le testimonianze di alcuni testimoni presenti.

Forte dei Marmi (Lucca), 27 maggio 2026 – L’incubo si ripete ancora. Nuovo colpo di orologi lusso in centro. Poche ore dopo la rapina ad una turista lituana, un uomo che passeggiava lungo la via Duca D’Aosta – all’altezza della gastronomia Biagi – è stato strattonato e malviventi gli hanno strappato via dal polso un Rolex in pieno giorno. La vittima, un cinquantenne che stava transitando tranquillamente in direzione del Fortino, è stato avvicinato da due soggetti in scooter: il motorino si è fermato all’improvviso e uno dei due è sceso per compiere il reato e poi risalire col complice sul mezzo e far sparire le proprie tracce. A nulla è servito il tentativo dell’uomo (che pare non abbia ancora sporto denuncia) di resistere all’azione in modo convinto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rolex, si ripete l’incubo a Forte dei Marmi: nuovo colpo in pieno centro

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Rolex e gioielli rubati, la scoperta nel campo coltivato

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