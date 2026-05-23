Un uomo è stato rapinato del Rolex Daytona d’oro mentre era al tavolo con il figlio di 7 anni, il marito e un’amica in un locale del Forte dei Marmi. I rapinatori hanno strappato l’orologio dal polso e sono fuggiti. Tre persone sono state denunciate dalle forze dell’ordine. La vittima non ha riportato ferite, ma si è presentata alle autorità per la denuncia. La rapina è avvenuta nel pomeriggio.

Tempo di lettura: 3 minuti Le hanno strappato il Rolex Daytona d’oro che aveva al polso mentre era con il figlio di 7 anni, il marito e un’amica in un locale del Forte dei Marmi (Lucca) a prendere l’aperitivo. Tre i presunti responsabili poi individuati e fermati dalla polizia in A1 nei pressi di Roma dopo serrate indagini. Recuperato anche l’ orologio, valore 50.000 euro. Tutto è accaduto ieri. La vittima è una 47enne di origini lituane, che è ricorsa anche alle cure mediche a seguito della rapina: le è stata refertata una lesione al polso. I tre presunti autori, tutti di origine campana, già segnalati alle forze dell’ordine per rapina e furto, sono stati denunciati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rapinata del Rolex in un locale al Forte dei Marmi, tre denunciati

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