Incendio a Frisanco brucia un' area di 3.500 metri quadri

Nella mattinata di Pasqua si è spento l’incendio boschivo iniziato nel pomeriggio del 4 aprile nel comune di Frisanco. Le fiamme hanno interessato un’area di circa 3.500 metri quadrati e sono durate diverse ore prima di essere domate. Le autorità hanno lavorato per contenere il rogo e limitare i danni alla vegetazione. La situazione è ora sotto controllo.

Si è spento dopo molte ore, nella mattina di Pasqua, l'incendio boschivo divampato il 4 aprile pomeriggio nel comune di Frisanco. Un rogo che, come ha precisato la Protezione civile Fvg, ha bruciato un'area di circa 3.500 metri quadrati di terreno. La segnalazione di incendio era stata ricevuta alle ore 17:09 dalla Sala Operativa Regionale indicando le fiamme nei pressi di casera Chiavaloth. Attivati i soccorsi, e una pattuglia ispettoriale del Corpo Forestale Regionale, era stata rilevata la presenza di una colonna di fumo in quota in corrispondenza delle cime dei monti Raut e Rodolino i cui territori ricadono principalmente nei comuni di Frisanco e Andreis. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Varcaturo, lavori abusivi in corso su area demaniale: sequestrata area da 65mila metri quadriI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, in collaborazione con il personale dell’ufficio tecnico del Comune di Giugliano in Campania,... Leggi anche: Bergamo, si amplia gres art: 1.500 metri quadri in più. Aprirà in autunno