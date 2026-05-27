Federico Cinà, 19 anni, è stato eliminato al secondo turno di Roland Garros dopo una sconfitta netta contro De Jong. La sua partecipazione al torneo rappresentava la prima esperienza in un Major. L'incontro si è concluso con la vittoria dell’avversario in due set. Attualmente si attendono aggiornamenti sui match di Sonego e Paolini, che sono ancora in corsa nel torneo.

Finisce al secondo turno la prima avventura in un Major di Federico Cinà al Roland Garros, secondo Slam del 2026 di scena sui campi in terra rossa di Parigi. Il 19enne palermitano, numero 238 Atp, promosso dalle qualificazioni nel suo primo main draw Slam in carriera, al secondo turno è stato sconfitto per 6-3 6-1 6-3, in poco più di un’ora e tre quarti, dall’olandese Jesper De Jong, numero 106 del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser. De Jong aveva fermato all’esordio lo svizzero Stan Wawrinka, numero 113 Atp, campione a Parigi nel 2015, al suo ultimo anno sul tour. Comincia così male il mercoledì degli italiani al Roland Garros, in attesa anche di Lorenzo Sonego (in serata contro Tommy Paul) e di Jasmine Paolini, che invece affronta Solana Sierra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, il 19enne Cinà eliminato al secondo turno: sconfitta netta contro De Jong. Attesa per Sonego e Paolini

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