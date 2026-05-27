Jannik Sinner ha superato il primo turno nel tabellone maschile di Roland Garros 2026 e ora si prepara ad affrontare Cerundolo. Il torneo prosegue con i prossimi incontri, e il giocatore italiano punta alla fase successiva.

Jannik Sinner ha superato l’esordio nel tabellone maschile del Roland Garros 2026 e ora guarda già al prossimo ostacolo. Il numero 1 del mondo tornerà in campo giovedì 28 maggio contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, nel match valido per il secondo turno dello Slam parigino. Da qui in avanti il suo percorso seguirà l’alternanza classica dei giorni di gara. con una partita ogni due giorni in caso di avanzamento. Il calendario è già definito: dopo il secondo turno di giovedì, l’eventuale terzo turno andrebbe in scena sabato 30 maggio. In caso di ulteriore successo, Sinner giocherebbe gli ottavi lunedì 1° giugno e i quarti mercoledì 3. A quel punto l’alternanza tra le due metà del tabellone terminerà: entrambe le semifinali maschili sono previste per venerdì 5 giugno, mentre la finale è fissata per domenica 7. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roland Garros, Sinner riparte da Cerundolo: il calendario verso la finale

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