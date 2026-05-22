Il calendario di Jannik Sinner al Roland Garros 2026 tutte le date dall'esordio alla finale

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo al Roland Garros 2026, torneo del Grande Slam che non ha ancora conquistato. L'esordio è previsto per il 25 maggio, e il giocatore conosce già le date di tutti i suoi incontri, dalla prima partita fino alla possibile finale. La partecipazione al torneo rappresenta un momento importante per il tennista, che si avvicina a questa competizione con l'obiettivo di migliorare il proprio record in questa manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui