Il calendario di Jannik Sinner al Roland Garros 2026 tutte le date dall'esordio alla finale

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo al Roland Garros 2026, torneo del Grande Slam che non ha ancora conquistato. L'esordio è previsto per il 25 maggio, e il giocatore conosce già le date di tutti i suoi incontri, dalla prima partita fino alla possibile finale. La partecipazione al torneo rappresenta un momento importante per il tennista, che si avvicina a questa competizione con l'obiettivo di migliorare il proprio record in questa manifestazione.

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Jannik Sinner si appresta a disputare il Roland Garros, l'unico Slam che non ha ancora vinto. Il numero 1 ATP esordirà il 25 maggio e conosce già le date di tutti i suoi incontri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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