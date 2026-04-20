In un arco di 23 giorni, Jannik Sinner si prepara a disputare dodici partite tra Madrid e Roma, un calendario molto intenso in vista del Roland Garros. La sua partecipazione al Masters 1000 di Madrid ha suscitato dubbi sulla sostenibilità di un programma così serrato, considerando le poche settimane di preparazione prima del torneo francese. La questione riguarda la compatibilità tra gli impegni e il recupero fisico necessario per affrontare al meglio la fase principale della stagione sulla terra battuta.

Tutto in 23 giorni, nella migliore delle ipotesi. È davvero la scelta più opportuna? La decisione di Jannik Sinner di prendere parte al Masters 1000 di Madrid solleva interrogativi tutt’altro che marginali. Dopo aver archiviato un impressionante filotto di 17 vittorie in 36 giorni tra California, Florida e Montecarlo, il pusterese ha scelto di rimettersi subito in gioco, accettando un nuovo e potenzialmente logorante tour de force. Il torneo alla Caja Mágica presenta una collocazione in calendario tutt’altro che ideale e condizioni di gioco non perfettamente funzionali alla preparazione del vero obiettivo stagionale: il Roland Garros....🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner e le 12 partite ipotetiche in 23 giorni tra Madrid e Roma: un’incognita verso il Roland Garros

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