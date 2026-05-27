Al secondo turno di Roland Garros, Paolini, Cinà e Sonego cercano di confermare i risultati ottenuti all’esordio. Il numero uno del mondo ha concluso la sua partita senza problemi, mentre gli altri italiani affrontano incontri per proseguire la loro corsa nel torneo. Il torneo prosegue con la presenza di più tennisti italiani ancora in gara. La giornata si conclude con alcune sfide decisive per il proseguimento del torneo.

L’agevole esordio del numero uno del mondo è stato archiviato con soddisfazione. Parigi continua però a tingersi d’azzurro. Il Roland Garros, secondo Slam stagionale, torna in campo per la quarta giornata di gare: saranno tre gli italiani a giocarsi il pass per i sedicesimi di finale. Jasmine Paolini, dopo aver superato con personalità l’insidioso esordio con l’ucraina Dayana Yastremska, cerca ulteriori conferme contro Solana Sierra, numero 68 del ranking WTA. Il test contro l’argentina sembra veramente alla portata della numero uno d’Italia. La toscana dovrà però alzare ulteriormente il livello della sua prestazione in vista dei prossimi impegnativi test: all’orizzonte potrebbero esserci infatti la romena Sorana Cirstea, recente semifinalista a Roma e la kazaka Elena Rybakina, numero due del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros, scatta il secondo turno: Paolini, Cinà e Sonego a caccia di conferme

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